Getty Images

Juventus, pronte tre contropartite per Di Lorenzo: sfida all'Inter

40 minuti fa



Nelle ultime ore si è aperta una nuova clamorosa possibilità che i bianconeri hanno tutta l'intenzione di provare a cogliere, secondo La Gazzetta dello Sport, ovvero Giovanni di Lorenzo: il capitano azzurro ha un contratto da 3,2 milioni di euro netti a stagione fino al 2028, con in più l'opzione per il 2029. Per i bianconeri è una nuova idea, così come per l'Inter, mentre dall'estero è arrivato un sondaggio da parte dell'Atletico Madrid, col giocatore che ha comunque dato priorità alla permanenza in Italia.



Il Napoli valuta il cartellino del suo giocatore non meno di 20 milioni di euro, cifra considerata alta dalla Juventus. Giuntoli sta valutando la possibilità di inserire nell'operazione una parziale contropartita tecnica per abbassare il costo. I profili? Da Perin a Rugani e Moise Kean.