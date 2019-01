Emil Audero sta mettendo in luce tutto il suo potenziale alla sua prima stagione in Serie A da titolare. La Sampdoria dove attualmente gioca in prestito dalla Juventus ha tutte le intenzioni di riscattarlo per 10 milioni, ma come da contratto, i bianconeri possono controriscattarlo a 15, circostanza che come riporta Tuttosport, avverrà a fine stagione.