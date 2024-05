Juventus, prove di formazione per l'Atalanta: sorprese Nicolussi-Caviglia e Iling. Le scelte per l'attacco

La #Juventus provata pre sfida con l’Atalanta // Juventus tested ahead of Atalanta

Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling Jr; Vlahovic, Chiesa — Romeo Agresti (@romeoagresti) May 14, 2024

Prima di decollare dall’aeroporto di Caselle insieme alla squadra ( QUI la lista completa dei convocati), Massimiliano Allegri ha utilizzato l’allenamento di rifinitura di questa mattina alla Continassa per sperimentare quelle che dovrebbero essere le soluzioni tattiche da opporre alla formazione di Gian Piero Gasperini nell’atto conclusivo della coppa nazionale. E- Secondo quanto raccolto da Romeo Agresti di Goal.com, cole Alex Sandro e l’assenza di Manuel Locatelli per squalifica, le notizie più importanti e significative arrivano dai reparti di difesa e centrocampo. Il calciatore brasiliano, vittima di una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale nella partita contro la Roma,Con Alex Sandro e Rugani pronti come opzioni dalla panchina.Senza il vertice basso del suo centrocampo, la preoccupazione principale di Allegri era legata al nome del sostituto in cabina di regia di Locatelli: dopo le prime indiscrezioni legate all’impiego di Fabio Miretti, nelle ultime ore sono prepotentemente risalite le azioni di Hans Nicolussi-Caviglia, impiegato appena 283 minuti nel corso di questa stagione, distribuite tra 7 apparizioni in campionato e una in Coppa Italia. Come mezzali spazio ad Adrien Rabiot, reduce dalla rete contro la Salernitana nell’ultimo week-end di Serie A, e Andrea Cambiaso, che potrebbe essere usato in questa posizione con McKennie esterno destro. A sinistra invece spazio ad un altro giovanissimo, l’inglese Iling-Junior che, alla luce dell’indisponibilità di De Sciglio e del cattivo momento di forma di Kostic, è fortemente indiziato di partire dal primo minuto.Nessun dubbio invece per quanto riguarda la composizione del reparto d’attacco: Massimiliano Allegri si affida alle sue primissime scelte, ovvero Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, decisivi nel primo atto della semifinale contro la Lazio. Con Yildiz recuperato per la panchina dalla botta alla spalla destra di domenica, anche Milik e Kean si accomoderanno inizialmente al fianco dell’allenatore bianconero.