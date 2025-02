Juventus-PSV, le pagelle di CM: Gatti, sana ignoranza. Conceicao sprint, Kelly impaurito. Kolo Muani... alla Vlahovic

AFP via Getty Images

Pulito, ordinato, nel suo tutto a posto anche perché il PSV è una serie di occasioni sconclusionate. Poi arriva Perisic: lì malissimo.Adesso cogliamo il senso della scelta: testa bassa, corsa e quindi occasioni. Va al doppio del suo avversario.Alla fine, il primo gol lo confeziona lui. Cioè: la sua verve, la sua costanza. Quella sana ignoranza che sta dando, soprattutto nei momenti in cui c'è oggettivamente poco carattere. In campo e fuori.Pure qui: la prestazione ci dice il perché Motta stia facendo queste scelte. Veiga sa essere duro quando serve, e sa impostare. Sa soprattutto impostare.

Primo tempo complicatissimo, ripresa iniziata con coraggio finché Perisic non lo colpisce nella paura di sbagliare. Dribbling elementare, scarico sul primo palo. Lui? Lui resta a guardare.Eh, comunque un'altra marcia. E più qualità nel mezzo, dove di solito la Juve non riesce a tenere un pallone, figuriamoci a distribuirlo. Almeno, lì c'è stato un upgrade sostanziale.Due chiusure che raccontano la prestazione. E pure l'idea alla base della sua partita: è libero dalle incombenze di creazione, e libero poi di correre avanti e indietro. A volte indovina la giocata, a volte proprio no. (dal 68'Prova a dare intensità e idee: arriva pochino)

Eh, due occasioni importantissime, con le quali la Juve avrebbe potuto, forse dovuto, chiudere i conti già nel primo tempo. Gli resteranno sulla coscienza. Oggi non esattamente pulitissima. (dal 58'Gioca tanto da solo e pochissimo con i compagni. Ci si aspettava un altro impatto, finché non arriva il lampo all'ottantadue: è decisivo)La bordata che vale il vantaggio gli salva buona parte della prestazione. Il suo è un caos costante: dà fastidio al PSV proprio come Motta aveva preventivato, proprio come non riesce a fare Koopmeiners. Funziona. (dal 68'Proprio no, proprio non ci siamo. Non dà il cambio di passo sperato).

Si ferma a tocchi e tocchettini, e a fine primo tempo rientra negli spogliatoio per non rivedere più il campo. Stava male? Chissà. Lo scopriremo. Di sicuro, non ha lasciato traccia questa sera. Gran peccato. (dal 45'Ingresso sfiatato: senza bollicine. Ci prova in tutte le salse e con costanza. Ha continuità solo nel non riuscirci. Poi gli arriva il pallone da scaraventare in porta. Fffffiuuu).Tanta lotta, poche chance. Partita quasi alla Dusan, se non fosse per le caratteristiche. Completamente diverse. Almeno fa reparto da solo: non sembra poco, ma non è nemmeno abbastanza. (dal 77'Primo controllo e prima occasione. E' entrato troppo tardi? Ah, saperlo).

Un ottimo primo tempo e una ripresa costantemente in apena. Il gol del PSV è forse l'unico squillo subito, mentre le scelte nella ripresa pagano a metà. Mbangula si trova eroe quasi per caso, dopo un ingresso sbiadito. Comunque, una certezza: a Eindhoven può non bastare questa squadra.Sul gol può fare di più? Sì, poteva fare decisamente di più. Il resto è un po' un disordine, nemmeno calcolato. E su Conceicao la lascia lì.A destra il PSV soffre meno del previsto, e buona parte è merito della sua applicazione. Bosz gli chiedeva esattamente quello: non mollare.

E' tornato dalla squalifica e si è visto, eccome. Sfiora la rete del vantaggio, contrastato da Douglas. Poi ci mette tutto l'impegno che può.Kolo s'infila nella ragnatela costruita col compagno di reparto. Alla fine non è che ci sia ben altro da fare. Finché non arriva il tap in di Mbangula.Sulla destra la Juve sfonda con una facilità disarmante: è sbadato, appesantito. Persino impaurito. Conceicao ci scherza e cambia la partita.Diligente. Così com'è sempre stato. Senza fronzoli e con buon ritmo. Tutto sommato, non c'era altro da fare. (dal 72'Buon ingresso, bel giocatore)

Meno appariscente di altre volte, però solido. Attento. Poi chiaro: il PSV ha doti di palleggio importanti e le tira fuori soltanto alla lunga.Il più temuto, e alla fine il più efficace. Il mancino con cui infila Di Gregorio è un colpo sordo: ammutolisce tutti e spegne il VAR. Vendetta perfetta.Nel primo match era stato l'uomo da temere, stavolta molto meno. S'infrange contro le costruzioni della Juve e si dedica totalmente al sacrificio.Dopo tutto quello che è successo - la lite a distanza con Bosz, più le critiche alla squadra -, in campo non si vede e non si sente. Assist al tecnico, pure se ha scelto di schierarlo dal 1'. (Scelta interessante da parte di Bosz, che non trova però la terra promessa).

Gara da capitano. A voce alta, specialmente nel momento di maggior bisogno, di massima apprensione. Aiuta a non far perdere la testa.Alla fine, considerate le premesse, se la gioca. Il PSV cade su una disattenzione difensiva e sotto i colpi di Conceicao. Sarà partita apertissima tra 7 giorni.