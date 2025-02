AFP via Getty Images

Juventus-PSV, perché Yildiz è stato sostituito da Thiago Motta

2 minuti fa



Fuori Kenan Yildiz, dentro Samuel Mbangula. Thiago Motta decide questo cambio all'intervallo di Juventus-PSV Eindhoven, gara valida per l'andata dei playoff in Champions League.



Almeno per il momento dallo Stadium di Torino non arrivano brutte notizie sulle condizioni fisiche del trequartista turco classe 2005, quindi si tratta di una scelta tecnica da parte dell'allenatore bianconero.



Yildiz era stato il man of the match in Juventus-PSV 3-1 nella prima fase a campionato della Champions. Diventando, a 19 anni e 136 giorni, il calciatore più giovane a giocare dall'inizio (e a segnare, tra l'altro all'esordio) in una gara valevole per la coppa dalle grandi orecchie con la maglia bianconera. Battendo il precedente primato di Alessandro Del Piero, a segno all'età di 20 anni e 308 giorni il 13 settembre 1995 nella vittoria per 3-1 sul campo del Borussia Dortmund.