L’Allianz Stadium lotta contro il Coronavirus. Sì, perché come ha comunicato la Regione Piemonte, in collaborazione con il Comune di Torino e la Juventus è stato allestito un nuovo punto vaccinale presso l’hotspot dello stadio dei bianconeri. A partire dal 24 marzo (domani), quindi, il personale sanitario dell’Esercito effettuerà le vaccinazioni all’interno del parcheggio 10 dello stadio, fino a poche ora destinato al prelievo dei tamponi naso-faringei.



Dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14, il punto vaccinale sarà operativo: il primo giorno verranno effettuale le prime 100 somministrazioni per il personale scolastico, per arrivare poi alle 200 inoculazioni giornaliere nel settimane successive.