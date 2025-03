Juventus, quale difesa senza Gatti? Tudor ha un'idea precisa, tutte le soluzioni

E adesso? Come si fa? Cosa si cambia? Chi saranno gli alfieri della difesa? Quattro domande di fila, come un flusso di coscienza quando proprio non te la passi benissimo. E sta un po' così, la. A riempirsi di questioni, per di più nel momento in cui un po' di sorrisi e positività sono rientrati al di là dei cancelli della Continassa. Ecco:- per il centrale un mese di stop dopo una frattura composta in zona perone -. Ha raffreddato gli animi. E incute qualche picco di timore. Del resto,

Salta 4 partite, almeno.Dipenderà tutto dal suo recupero, da come procederà, se ci saranno intoppi e se il destino, come spesso fa, sceglie di rincarare la dose nel momento di maggiore pressione. Qui il tecnico croato è chiamato a prendere una decisione importante: vorrà continuare con la linea a 3 vista contro il Genoa oppure scegliere di rinunciare a un centrale per aggiungere un centrocampista in più?Ha appena iniziato l'opera di trasformazione della Juventus, e per quanto l'intoppo sia probante,

Con ogni probabilità, a Roma, la Juventus avrà praticamente la stessa difesa., e il fatto che i tre abbiano dato una risposta solida già con il Genoa fa andare tutti in quella direzione con l'animo quantomeno più leggero. Non sarà la Juventus più impermeabile o difensivamente forte della storia, ma hanno dimostrato di poter reggere l'urto di una squadra difficile come lo è diventata il Grifone. Certo, la Roma ha ben altre individualità, e questa settimana si studieranno tutte.

Poi c'è una nuova opzione, che non è da scartare e nemmeno secondaria. Quella di Manuelal posto di Veiga, da primo difensore e primo uomo dell'impostazione; le alternative sarebbero comunque adattate, oltre che valide:può fare il braccetto ed è ormai a disposizione;lo stesso, con McKennie confermato allora sull'out mancino e Nico dall'altra parte. Insomma: si può fare. Anzi:E da Bremer a Cabal, passando per lo stesso Cambiaso e i vari stop di Kalulu, Savona e Veiga, lì dietro la stagione della Juventus non è sembrata fatta d'altro.

