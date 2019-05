Dopo la partita vinta contro il Napoli, Riccardo Orsolini si è soffermato a parlare ai microfoni del sito ufficiale del Bologna sul suo futuro:" Sono contento della stagione in crescendo. Per il futuro se ne stanno occupando gli addetti ai lavori, non ci ho ancora pensato,ma prenderò le dovute decisioni a momento debito. A Bologna sto benissimo ed ho trovato una seconda famiglia, ho sempre espresso la volontà di rimanere. Mi piace la città e il progetto, credo sia il posto giusto per crescere. Spero che il mister possa restare perchè ha dato un'impronta importante alla squadra".