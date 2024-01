Juventus, quando Alcaraz era a un passo dall'Inter

Cristiano Giuntoli ha definito la trattativa per Carlos Alcaraz. L'argentino classe 2002 arriva dal Southampton, con cui è sotto contratto fino a giugno 2028, in prestito oneroso per circa 3,8 milioni di euro con diritto di riscatto (senza obbligo) per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Un rinforzo ideale per il centrocampo della Juventus di Massimiliano Allegri che, da tempo, era alla ricerca di un giocatore di estro e fantasia che si potesse muovere tra la mediana e la trequarti. Una nuova pedina da utilizzare, in vista della prossima sfida, decisiva per il campionato, contro l’Inter. E pensare che Alcaraz è stato vicino a giocare il Derby d’Italia con la maglia nerazzurra.



RETROSCENA - Torniamo al 2022. L'Inter di Simone Inzaghi cercava un giocatore da alternare a Nicolò Barella. Il profilo sembra essere proprio quello di Carlos Alcaraz e il suo agente Sebastian Lopez, a Tuttosport, si era esposto così: "L'Inter? Oltre ai vari apprezzamenti dell'estate (2022, ndr), lo hanno continuato a seguire, come dimostra il viaggio in Sud America di Dario Baccin". Alcaraz aveva attirato l'attenzione della dirigenza nerazzurra, che aveva sondato il terreno con il suo procuratore, visti anche gli ottimi rapporti del club meneghino con i giocatori che hanno militato nel Racing come Lautaro Martinez e Milito. Alla fine non se ne fece nulla e ora Alcaraz è pronto a vivere la sua prima avventura italiana, ma con la maglia bianconera.