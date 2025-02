AFP or licensors

Juventus, quando torna Cambiaso: cosa fare al Fantacalcio

15 minuti fa



Svincolare o trattenere? E’ il dubbio di numerosi fantallenatori che (nel caso in cui non l’abbiano già fatta) saranno alle prese con l’asta di riparazione. Un momento di assoluta particolarità a cui dare la dovuta attenzione per terminare la propria stagione fantacalcistica nel migliore dei modi.



Grande concentrazione per effettuare delle scelte importanti, specialmente provando a capire se gli attuali giocatori infortunati siano da svincolare o meno.



In casa Juventus, sotto la lente d’ingrandimento va messa la situazione di Andrea Cambiaso. Il terzino azzurro salterà la sfida contro il Como e la gara di Champions League contro il PSV a Torino, ma dovrebbe tornare presto. L’obiettivo è farlo rientrare per la partita contro l’Inter, in programma domenica 16 febbraio all’Allianz Stadium. Thiago Motta spera di averlo a disposizione per il derby d’Italia, così da poter contare su un’opzione in più sulla fascia. Il consiglio è dunque mantenerlo in rosa durante l’asta di riparazione.