sabattini

Juventus, quando torna Milik: cosa fare al Fantacalcio

50 minuti fa



Svincolare o trattenere? E’ il dubbio di numerosi fantallenatori che (nel caso in cui non l’abbiano già fatta) saranno alle prese con l’asta di riparazione. Un momento di assoluta particolarità a cui dare la dovuta attenzione per terminare la propria stagione fantacalcistica nel migliore dei modi.



Grande concentrazione per effettuare delle scelte importanti, specialmente provando a capire se gli attuali giocatori infortunati siano da svincolare o meno.



In casa Juventus, grande attenzione ad Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, operato a inizio ottobre visto il continuo fastidio al ginocchio sinistro, doveva rientrare a disposizione in queste settimane, ma a partire da gennaio ha cominciato a lamentare delle noie a livello muscolare al polpaccio, facendo così slittare il suo rientro in gruppo verso la metà inoltrata di febbraio. Vista la concorrenza con Vlahovic e l’arrivo di Kolo Muani, è difficile che Milik trovi spazio. Si può pensare serenamente di svincolarlo all’asta di riparazione.