Juventus, quando verrà presentato Tudor? Data e orario

Paolo Bruno

Il primo allenamento, l’ufficialità, le prime parole., un cambio di prospettive importante per il club bianconero che ha salutato definitivamente Thiago Motta e ha accolto l’ex tecnico della Lazio. Tudor ha già avuto modo di conoscere qualche faccia che gli sarà familiare in questo finale di stagione – dove la Vecchia Signora vorrà conquistare il 4° posto e il conseguente accesso alla prossima edizione della Champions League – dirigendo una sessione con il gruppo che era rimasto alla Continassa e che non è stato impegnato con alcuna Nazionale in questa sosta.

Ma in attesa di sapere come andrà la sua prima partita da allenatore della Juventus (contro il Genoa, in casa, nella giornata di sabato 29 alle ore 18), ecco che ANSA ci svela quando il croato sarà presentato alla stampa.Il nuovo tecnico bianconero parlerà per la prima volta alla stampa nella sala conferenze dell'Allianz Stadium a partire dalle ore 12. Sarà l'antivigilia del suo esordio alla guida della sua ex squadra da giocatore.