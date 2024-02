Vi abbiamo riportato del discorso del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri , che si è rivolto ai suoi ragazzi per rimarcare l'importanza del secondo posto, messo a rischio dal pareggio di Verona ma intatto grazie alla sconfitta del Milan sul campo del Monza; la domanda che sorge spontanea è: quanto vale, oltre alla consapevolezza del piazzamento d'onore, arrivare secondi in campionato e cosa si stanno contendendo Juventus e Milan?Il 50% dei proventi audiovisivi gestiti dalla Lega viene ripartito in parti uguali, il resto è così suddiviso: 20% in base a biglietti/abbonamenti (12%) e audience (8%) e 30% in base ai risultati sportivi (5% storici, 10% ultimi 5 campionati, 12% classifica ultimo campionato, 3% punti ultimo campionato). Quindidei 1073 complessivi da suddividere. Alla prima classificata spetteranno 20 milioni,, alla terza 14,4, alla quarta 12 e così via, fino ai 400mila euro per l’ultima.Ilè la quota dei premi Uefa distribuita proporzionalmente al mercato televisivo di ciascun Paese: metà in base al numero di partite giocate nella coppa, metà in base alla classifica dell’ultimo campionato domestico (40% al campione, 30% al secondo, 20% al terzo, 10% al quarto). Questa voce, quindi 6,8 alla prima classificata,3,4 alla terza e 1,7 alla quarta. Ma la modalità di calcolo è destinata a cambiare assieme al format delle coppe europee.Il market pool è stato fuso con il ranking storico, dunque si terrà conto solo del posizionamento del paese nel ranking del valore dei diritti tv: ne consegue cheCon la supercoppa Italiana a quattro squadre, il secondo posto vale la Final Four, come accaduto alla Lazio quest'anno. La partecipazione vale 1,6 milioni (Fiorentina e Lazio), la finale 5 (Napoli) e la vittoria 8 (Inter). Ricapitolando:dall'Italia e una cifra dal nuovo market pool che però sarà la stessa per la seconda e la terza. Latra la medaglia di bronzo perde appunto lo scarto dal market pool e si assottiglia automaticamente da poco meno di 6 a