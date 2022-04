Importante traguardo per la Juventus che, nonostante una stagione europea non certo esaltante in termini di risultati sportivi, ha raggiunto il quarto posto nel ranking storico della Uefa (250 punti) basato sulle prestazioni degli ultimi 10 anni. Due posizioni scalate rispetto alla scorsa stagione ed un ulteriore stimolo per la prossima. Se i bianconeri arriveranno in Champions League, infatti, avranno un guadagno di 33 milioni di euro circa contro 30 della passata edizione. La Uefa, infatti, distribuisce 600,6 milioni di euro in proporzione alla posizione di ogni club, dividendo la cifra in "quote di coefficiente" da 1,2 milioni di euro circa. All'ultima squadra del ranking spetterà una sola quota del coefficiente, mentre alla prima classificata andranno circa 36 milioni di euro. Nella nostra gallery la graduatoria completa delle prime dieci squadre con i corrispettivi punti.