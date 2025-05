Juventus, quattro giocatori hanno lavorato a parte: dubbi sul recupero di Cambiaso e Koopmeiners

. Nel corso della mattinata di oggi, infatti, la formazione bianconera si è allenata agli ordini di Igor Tudor: una nuova sessione di allenamento dedicata a quella che sarà l’ultima partita casalinga della stagione corrente.Il successo avvicinerebbe i bianconeri all’obiettivo da sempre sottolineato come fondamentale dal punto di vista sia sportivo che economico.

Dalla Continassa, non sono emerse grandi novità rispetto alla seduta tenuta nella giornata di ieri. Infatti, anche oggi,. Se per il centrale bianconero non dovrebbero esserci problemi in vista di una convocazione per la sfida ai friulani, ci sono maggiori dubbi sul possibile recupero degli altri tre componenti della rosa di Tudor.