Juventus, questo è un Vlahovic diverso. E con Kolo Muani può cambiare la squadra di Motta

A fine partita, proprio non riusciva a sorridere. Nella sua testa,aveva ripercorso tutta la partita, ogni occasione, qualsiasi momento in cui la palla era troppo lontana e poco gestibile. In fondo è un. E i perfezionisti sono in costante lotta mentale, soprattutto contro loro stessi. DV9 non fa alcuna eccezione, anche per questo nell'ultimo periodo chi lo vede quotidianamente lo racconta in maniera differente: se prima sentiva la responsabilità di trascinare un gruppo giovane,Entra bene quando viene chiamato in causa. Non fa tanti proclami. Né alza la voce.

In questo suo focalizzarsi su se stesso, e quando può anche per la squadra,. Il gol che segna alè il 14esimo in 31 partite, la media di 1 ogni 2. Ed è la prima partita da titolare nel nuovo anno, escludendo la Supercoppa. E solo con l'Empoli era entrato (sempre in campionato) e trovato subito il gol, quindi due panchine contro Como e Inter, non esattamente due gare dominate., così come non può andar giùDal suo allenatore come dalla piazza.

L'obiettivo da adesso sarà quello dicosì come ha raccontato anche nel post partita di DAZN. Non c'è l'ambizione di prendere il posto di Kolo Muani: sarebbe una lotta forse impari, soprattutto per quello che Thiago chiede all'attaccante di riferimento, con il francese nettamente più in grado di svariare e di creare situazioni per imbucare mezzali ed esterni. Da Cagliari-Juve però può arrivare l'esempio pronto a farsi molla, quell'idea magari valutata inizialmente azzardata e poi, dai e dai, vedi che funziona.

Gol, sì. Si ritorna sempre lì. Ai numeri, ai risultati, ai prodotti., anzi: è andato in gol in ogni competizione e averlo come subentrante è un lusso che le Juventus più recenti molto spesso non hanno potuto permetterselo, pure per l'ingaggio guadagnato dal serbo.: per il "come", tuttavia, c'è spazio e margine di manovra. Si può scrivere ancora scrivere una storia differente.