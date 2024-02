Juventus, per Allegri il solito ballottaggio tra Yildiz e Chiesa

Nicola Balice

Tutti a San Siro. Anzi, quasi tutti. Perché Max Allegri si porta una Juventus al gran completo, composta anche da chi non vedrà sicuramente il campo (Tiago Djaló) e chi molto difficilmente debutterà già in bianconero (Carlos Alcaraz). Ancora fuori però (oltre agli squalificati di vario tipo Arek Milik, Nicolò Fagioli, Paul Pogba) sia Mattia De Sciglio che Moise Kean, per loro nemmeno un posto tra i convocati, ma le loro sono inevitabilmente delle altre storie. Ora conta solo quella di una Juve che tenta il colpaccio sul campo dell'Inter per provare a tenere in vita il sogno scudetto, che tutti coltivano alla Continassa anche se solo qualcuno ne parla e tra questi non c'è mai lo stesso Allegri. Pronto a schierare la miglior squadra possibile, ha tenuto a riposo il diffidato Danilo contro l'Empoli per non avere sgradite sorprese in difesa, ha gestito con la massima prudenza il rcupero dagli ultimi guai fisici sia Adrien Rabiot che Federico Chiesa così da poterli avere nella miglior condizione possibile contro l'Inter. Il centrocampista francese sarà titolare, la Juve a lui non può rinunciare. Mentre per Chiesa resta vivo il ballottaggio con Kenan Yildiz per fare da spalla di Dusan Vlahovic, per quanto sembra che possa essere lui l'arma tattica da utilizzare a partita in corso.





LA PROBABILE FORMAZIONE – Questa quindi la probabile Juve anti-Inter.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Tiago Djaló, Weah, Iling-Junior, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Alcaraz, Chiesa.

Indisponibili: De Sciglio, Kean.

Squalificati: Fagioli, Milik, Pogba (sospeso).

Diffidati: Danilo.