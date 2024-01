Juventus, Rabiot salta anche l'Empoli. Chiesa da valutare, il programma per Djalò

F. Albrizio e N. Balice

La Juventus si è presa la vetta della classifica con il successo di Lecce, +1 sull'Inter che ha però una partita in meno, non avendo disputato la partita della 21ª giornata di Serie A contro l'Atalanta per l'impegno in Supercoppa italiana (la gara sarà recuperata il 28 febbraio).



OBIETTIVO +4 - Per i bianconeri di Massimiliano Allegri ora c'è un'altra opportunità, quella di allungare ulteriormente portando a +4 sui nerazzurri di Simone Inzaghi: la Juve infatti affronterà l'Empoli allo Stadium nell'anticipo della 22ª giornata (sabato 27 gennaio, ore 18) e può pressione alla formazione milanese, che scenderà in campo 24 ore più tardi contro la Fiorentina (al Franchi, domenica 28 gennaio ore 20.45).



RABIOT OUT - La brutta notizia per Allegri è che ancora una volta non potrà contare su Adrien Rabiot. Il francese non ha ancora superato il problema al polpaccio che lo ha già costretto a saltare la trasferta di Lecce, anche oggi ha lavorato a parte e non recupererà per la sfida con l'Empoli. Seconda assenza consecutiva per Rabiot, sarà la quarta partita complessiva saltata in campionato considerando anche quella con il Genoa (per una contusione) e contro il Cagliari (squalifica per somma di ammonizioni).



CHIESA IN DUBBIO - Resta in dubbio anche Federico Chiesa, assente al Via del Mare per un edema osseo al ginocchio sinistro. Anche lui si è allenato a parte oggi e sarà valutato in settimana per decidere se potrà o meno essere della partita.



DJALO' - Ultima nota per quanto riguarda il nuovo acquisto Tiago Djalò, che giovedì (ore 15) sarà impegnato nella tradizionale conferenza stampa di presentazione. Il portoghese, che non gioca da marzo per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, ha svolto dei test questa mattina e da domani inizierà l'inserimento graduale nel gruppo squadra.