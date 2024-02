Juventus-Rabiot, se il rinnovo dipendesse da Giuntoli...

Adrien Rabiot è in scadenza di contratto con la Juventus e la trattativa per il rinnovo contrattuale ancora non è decollata. La possibilità di un addio a zero per il giocatore più importante dell'intera rosa (a detta di Massimiliano Allegri) sono alte, ma tutti in società vorrebbero in realtà trattenerlo a Torino.



Secondo Tuttosport se dipendesse solo dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli, il rinnovo sarebbe probabilmente solo una formalità. Anche il dirigente ex-Napoli non vuole però mettere fretta a Rabiot e ne riparlerà anche con la madre Veronique soltanto in primavera. Ci sarà tempo di analizzare la situazione contrattuale, il livello economico di un nuovo accordo e le altre offerte che, inevitabilmente, il francese avrà sul tavolo..