Juventus, Ranocchia sblocca Djalò: tutte le cifre e quando arriva a Torino

Federico Targetti ed Emanuele Tramacere

L'incastro è andato a buon fine: la Juventus ha allineato i pianeti necessari all'anticipo dello sbarco a Torino di Tiago Djalò, difensore in scadenza di contratto con il Lille che era in parola con l'Inter per giugno ma che ha accettato i bianconeri pur di cambiare aria sei mesi prima. Felici di questo cambio di destinazione anche i francesi, che incassano una pur piccola cifra per la cessione. Tuttavia, l'operazione non avrebbe potuto essere conclusa senza un'ulteriore cessione da parte dei bianconeri.



MOSSA IN USCITA - Si tratta di Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 ex Monza che ha interrotto il proprio prestito all'Empoli e si è trasferito al Palermo per 4 milioni di euro. I rosanero, che militano in Serie B e occupano il settimo posto in classifica, rinforzano così la mediana a disposizione del tecnico Eugenio Corini. Questa cessione sblocca l'acquisto di Djalò per la Juve, altrimenti impossibile per questioni di indice di liquidità.



SOLDI PER DJALO' - 4 milioni che sono l'esatto importo che verrà convogliato nelle casse del Lille Il giocatore, che ha accettato tutti i termini personali con la Vecchia Signora, è atteso a Torino entro la fine della settimana, con ogni probabilità nella giornata di domenica, per finalizzare il suo trasferimento e ritorno in Italia (aveva militato nel Milan per sei mesi nel 2019, prima di rientrare nell'affare che ha portato in rossonero Rafael Leao).