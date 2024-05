Juventus, Ravanelli: 'Perché spendere 60 milioni per Zirkzee se hai Soulé e Yildiz?'

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, fa le carte al mercato dei bianconeri in un'intervista a Tv Play. L'ex attaccante prima consiglia al club di puntare forte su Antonio Conte per la panchina e poi dice la sua sul reparto offensivo della squadra ad oggi allenata da Allegri.



IL CONSIGLIO - "Perché la società dovrebbe puntare su Zirzkee e non su Yildiz e Soule che ha già in casa? Penso che il club dovrebbe capire meglio quali sono i calciatori su cui puntare. Se si punta su questi, io 50-60 milioni per Zirzkee non li spenderei. Preferirei puntare su un centrocampista di spessore, senza dimenticarsi del ritorno di Fagioli che ha tantissima qualità. Che cosa manca alla Juventus? Ha pochi leader in squadra. Ci sono buoni calciatori, ma la leadership manca. L'unico è Danilo".