Juventus, rebus fascia: spunta Dorgu del Lecce

Federico Russo

Per la Juventus è un momento piuttosto delicato come testimoniano i risultati: un solo successo nelle ultime otto partite, tuttavia durante la stagione sono stati molti i giovani portati stabilmente in prima squadra. L'intenzione sembrerebbe di proseguire su questa strada: costruire una base solida con giocatori giovani dal potenziale incredibile. In fascia quest'anno c'è stato l'exploit di Andrea Cambiaso, ormai stabilmente fra i titolari e in grado di coprire più ruoli. Si starebbe valutando però anche un profilo giovane e di prospettiva, anche in virtù del fatto che Kostic potrebbe lasciare Torino in estate. Il nome nuovo sembra essere quello di Patrick Dorgu del Lecce, lo riporta Tuttosport.



IL PROFILO - Terzino sinistro classe 2004,danese di origini nigeriane, è arrivato in Puglia dal Nordsjaelland dopo essere passato prima dalle giovanili dei giallorossi, con cui ha vinto anche un campionato di categoria. Il giovane sta mostrando una grande forza fisica abbinata ad un buon passo che gli consente di accompagnare l'azione, oltre ad essere molto bravo nell'uno contro uno. In Serie A in stagione ha disputato 23 partite realizzando anche una rete decisiva nel successo dei giallorossi contro la Fiorentina per 3-2. Oltre ad aver giocato anche due partite di Coppa Italia mettendo a referto un assist. Al momento è arrivato a giocare con la nazionale under 21, con cui ha giocato quattro partite. Il contratto che lo lega ai giallorossi, attualmente tredicesimi con 28 punti, scadrà nel 2027.