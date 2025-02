Juventus, Renato Veiga infortunato: costretto al cambio

adesso



La Juventus perde per infortunio Renato Veiga. Il difensore portoghese si accascia a terra dopo i primi dieci minuti di gioco della gara sul campo del PSV a Eindhoven in Olanda, valevole per il ritorno dei playoff con in palio la qualificazione agli ottavi di finale. Si parte dal 2-1 dell'andata per i bianconeri, che hanno a disposizione due risultati su tre.



Al suo posto Thiago Motta inserisce Andrea Cambiaso nel ruolo di terzino sinistro, spostando al centro della difesa l'inglese Kelly.



Renato Veiga è arrivato in prestito secco dal Chelsea nello scorso mercato invernale. Finora ha raccolto 5 presenze in maglia bianconera: 3 in campionato contro Empoli, Como e Inter e 2 in Champions League contro il PSV.