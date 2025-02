Juventus, retroscena Kelly: ecco da quanto lo voleva Giuntoli

, difensore centrale inglese classe 1998 che laha acquistato nella sessione di gennaio del calciomercato, è da considerare un vero e proprio "pallino" di Cristiano Giuntoli. Come si legge su La Repubblica, il Football Director bianconero avrebbe voluto portare Kelly in Serie A già quando lavorava al Napoli.Kelly ha giocato molto poco al Newcastle nel corso di questa prima parte di stagione (15 presenze), ma la Juventus ha voluto fortemente portalo a Torino, con questa formula e a queste cifre."Torino, 3 febbraio 2025 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Newcastle United Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kelly Lloyd Casius a fronte di un corrispettivo di € 3 milioni, oltre ad oneri accessori per € 0,8 milioni.

L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025. Il corrispettivo pattuito perl’acquisizione definitiva è pari a € 14,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per € 2,7 milioni; talecorrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per unammontare non superiore a € 6,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di acquisto del giocatore, l’operazione ai fini contabili, risultaqualificabile come acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna per un importo complessivo pari a €17,5 milioni, oltre a oneri accessori. Si precisa peraltro che la valutazione finale circa la rilevazione contabiledell’operazione sarà effettuata ai fini della predisposizione della Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2025".