Juventus, retroscena Locatelli: c'è stato un sondaggio del Manchester City

L'asse di mercato fra lae ilalla fine non si è acceso e solo il tempo - e soprattutto come il club inglese uscirà dal maxi-processo interno alla Premier sulle possibili violazioni del fair play finanziario - ci dirà se si potrà riaccendere in vista della prossima estate. Il nome di Andrea Cambiaso è stato ovviamente il più chiacchierato, ma nel corso della sessione invernale un altro nome è stato trattato fra i due club:Per l'esterno italiano classe 2000 i primi sondaggi sono iniziati a fine dicembre con la Juventus che è stata informata della volontà dei Citizens di provare a regalarlo a Guardiola. Fin da subito le, infatti, alla fine Cambiaso è rimasto a Torino.

Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, oltre al terzino ex-Genoa e Bologna ilha provato a fare un sondaggio anche per. Il centrocampista italiano classe 1998 era nella short-list di Pep Guardiola per sostituire l'infortunato, ma per la Juventus è sempre stato ritenuto incedibile sia perché ritenuto un jolly anche per la difesa, sia perché era già in programma la cessione di. Alla fine i Citizens hanno virato su Nico Gonzalez, preso dal porto per 60 milioni.