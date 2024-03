Juventus, retroscena su Goretzka: due osservatori contro la Lazio

La Juventus, secondo quanto riportato da Kicker, ha osservato – durante la sfida contro la Lazio - attraverso il lavoro di due scout, Leon Goretzka, centrocampista di proprietà del Bayern Monaco che può lasciare la Germania in estate. Restano da capire costi e modalità dell'operazione, sia per quel che riguarda il cartellino sia lato ingaggio del giocatore.



Come noto, Giuntoli e Manna in estate dovranno rivoluzionare il reparto di centrocampo, con Teun Koopmeiners dell'Atalanta che resta il profilo maggiormente gradito. Nell'elenco della dirigenza della Vecchia Signora resiste anche il nome di Goretzka e la presenza in Baviera per seguire dal vivo la sua prestazione contro la Lazio in Champions League è un indizio del gradimento bianconero.