Juventus, retroscena su Samardzic: l'Udinese vuole Miretti, c'è una sola strada

Secondo Il Messaggero Veneto, nelle ultime ore, c'è stato nuovo tentativo della Juventus per Lazar Samardzic, obiettivo da lungo tempo di Giuntoli: dopo il sondaggio della scorsa estate, il clamoroso esito della trattativa con l'Inter e i recenti contatti col Napoli, sembra però che il centrocampista serbo sia destinato a restare ancora all'Udinese.



La Vecchia Signora ha offerto un prestito oneroso da 4 milioni di euro con obbligo di riscatto in estate a 16 milioni più la possibilità di inserire un giovane, magari con la formula della ricompra, ma il presidente Pozzo avrebbe risposto che ai friulani interesserebbe solo Miretti e non Hans Nicolussi Caviglia. Di fronte a questa richiesta, la Juventus ha frenato bloccando la trattativa.