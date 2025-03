Juventus, ribadita la fiducia a Thiago Motta: pranzo con la dirigenza, le richieste del club

Serviva una voce amica, e Thiago ne ha ricevute ben due. Così come ieri sera - quando nella pancia del Franchi,è andato a rapporto diretto con l'allenatore e la squadra -,. Di rito? Chissà. Nel frattempo, trapela un pranzo lungo, un confronto però pure abbastanza chiaro, quantomeno nei toni.

Così come ieri, il succo della questione non è cambiato., per cambiare il trend totalmente negativo di queste ultime settimane.. E a proposito di questi ultimi: sono evidenti le colpe della squadra, ancor più evidente come l'allenatore non sia entrato in sintonia con loro, pur facendo scelte molto forti nelle dinamiche dello spogliatoio. Il pranzo di oggi è diventata così un'occasione per chiarirsi. Ma pure per registrare gli, non certo entusiasta di com'è stato trattato mediaticamente negli ultimi giorni.

Se Di Gregorio aveva anticipato in conferenza i temi del primo confronto squadra-dirigenza - la richiesta di cambiare rotta, di compattare l'ambiente -, stavolta si è partiti da un tema molto semplice quanto delicato: si andrà avanti con Thiago, e andava detto soprattutto a Thiago, che per gestire questa crisi ha innanzitutto bisogno di sentire la fiducia attorno al suo progetto così come attorno al suo credo calcistico.. Davanti a lui, due settimane per lavorare sulla testa dei giocatori e per compiere le scelte giuste, partendo dagli errori evidenti commessi prima della Fiorentina.

Naturalmente, tutto ciò non cambia la realtà delle cose.e da qui in avanti ogni gara può essere quella del tracollo, così come della (lenta) risalita. La dirigenza bianconera non ha al momento altre opzioni, anche per questo non è stata presa la decisione più tranciante di tutte, ossia la direzione dell'esonero. Dal risultato di sabato 29 - e dalla prestazione, principalmente dalla prestazione -, si capirà se sia stata una mossa di facciata. Oppure no. E l'orologio inizia a girare...