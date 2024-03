Juventus, ricordi Ihattaren? Lo Slavia Praga vuole rescindere il contratto, i motivi

Iniziata lo scorso dicembre, l'avventura di Mohamed Ihattaren allo Slavia Praga sembra essere già vicina alla conclusione: come riferisce infatti Voetbal International in Olanda, il club ceco, avversario del Milan negli ottavi di Europa League (giovedì è in programma la gara di ritorno), vuole interrompere il rapporto con il giocatore olandese che è stato accusato di scarsa professionalità.



Sono in corso, infatti, i dialoghi tra le parti per arrivare alla rescissione anticipata del contratto dell'ex Juventus e Sampdoria che, il 4 dicembre 2023, aveva firmato da svincolato con lo Slavia un accordo fino a termine di questa stagione, con opzione di rinnovo per le successive tre. Il tentativo di rimettere in sesto la sua carriere appare essere decisamente fallito.