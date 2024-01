Juventus, ricordi il 'pizzino' di Paratici? C'era anche un punto di forza dell'Empoli...

Pronti, via, ecco quattro gol in due partite. Anche se resta negli occhi la tripletta segnata al Monza, tanto per darsi da solo il bentornato a Empoli, regalando tre punti fondamentali in ottica salvezza nella prima uscita targata Davide Nicola. Così Szymon Zurkowski ha cominciato la sua seconda avventura nel club toscano dopo quella del biennio 2020-2022, in Italia solo con la maglia dell'Empoli ha segnato e pure con continuità, mai invece gli è capitato con Fiorentina o Spezia. È quindi lui il più in forma, l'uomo del momento anche in occasione della trasferta dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Che poi è stato il club che per primo ha provato a portarlo in Italia dalla Polonia.



IL FOGLIETTO DI PARATICI – Ricordate il famoso foglietto di Fabio Paratici dimenticato sul tavolo di un ristorante in pieno mercato invernale? Erano gli ultimi giorni di gennaio 2019, tra i tanti nomi nel mirino dell'allora ds della Juve c'era anche il suo, quello di Zurkowski, all'epoca ancora in forza al Gornik Zabre. Con una valutazione da 3 milioni. All'epoca piaceva e pure parecchio, anche se poi è stata la Fiorentina ad acquistarlo appena pochi giorni dopo con un'offerta in realtà superiore, chiudendo un'operazione da 4,5 milioni con il polacco rimasto in prestito altri sei mesi.