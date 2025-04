Juventus, riecco Douglas Luiz: sarà tra i convocati per la Roma. E il futuro?

Rieccolo. Con tanto di questioni irrisolte che si porta dietro. Eh, già: Douglas Luiz, ma che fine farà? Il centrocampista brasiliano è tornato a lavorare in gruppo, quello di oggi è stato il primo sprint verso il ritorno nell'elenco dei convocati. Manca praticamente da un mese. Un mese pienissimo, nel quale di tutto si è parlato fuorché della permanenza pure nella prossima stagione. Ma Douglas è stato il grande colpo dello scorso mercato, che per un motivo o per un altro non ha spiccato il volo. C'è davvero tutta questa voglia di mettere un punto e andare oltre?

IL RIENTRO - Intanto, la base. Cioè il ritorno in campo. Douglas Luiz ha conosciuto Tudor sin dal primo giorno: la Seleçao è ormai un ricordo, specialmente in queste condizioni fisiche, atletiche, naturalmente psicologiche. Ma è tornare lì, ciò a cui ambisce il centrocampista ex Aston Villa. Che possa farlo via Juve o in un'altra squadra, resta tutto poi da vedere. Douglas rientra intanto tra i convocati per la partita con la Roma: l'ultima volta era il 25 febbraio e c'era ancora Thiago Motta, che aveva annunciato in conferenza stampa che l'acquolina, come sempre, viene soltanto mangiando. Dopo un paio di prestazioni convincenti, il tecnico si era esposto: "Non avete visto ancora nulla". E nulla si è più visto.

SUL MERCATO - Un "nulla" che pesa, e tanto, nelle dinamiche di questa Juve. Perché da Douglas Luiz bisognava ripartire, ricostruire, immaginare un futuro ben oltre le piaghe e le pieghe di una stagione totalmente storta. Per Cristiano Giuntoli, a ogni modo, nel prossimo mercato sarà una pedina interessante. Rispetto ad altri giocatori oggettivamente svalutati - vedi Koopmeiners, ma pure Nico Gonzalez -, il brasiliano ha un grande mercato in Inghilterra, dove non hanno certamente dimenticato le sue gesta con i Villains. Anzi. Potrebbe perciò essere una contropartita sostanziosa nei giri britannici previsti per ricomporre la rosa. Per darle la qualità che il centrocampista non è stato in grado di dare.