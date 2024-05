Juventus, riecco Fagioli: in campo 7 mesi dopo la squalifica per il caso scommesse

Il lungo calvario diha fine:E' successo in, match valido per la 37esima giornata di Serie A che si gioca al Dall'Ara e scontro diretto per il terzo posto., con i bianconeri sotto 3-0, Paolo Montero - traghettatore scelto dalla società bianconera dopo l'esonero di Massimiliano Allegri - richiama in panchinae manda in campo proprio Fagioli, che non giocava dallo scorso ottobre.- E' la fine di un incubo e l'inizio di una nuova vita calcistica per Fagioli, che per il caso scommesse in cui era stato coinvolto era stato sanzionato dalla FIGC con una squalifica di 12 mesi (iniziata il 20 ottobre 2023), di cui 7 da scontare nell'attività sportiva e 5 commutati in prescrizioni alternative. Fagioli infatti sta proseguendo il percorso di riabilitazione terapeutica per sconfiggere definitivamente la ludopatia. Sfruttando il posticipo della partita tra Bologna e Juventus a lunedì, Fagioli è tornato tra i convocati e poi in campo.

- Prima di oggi, l'ultima presenza di Fagioli con la maglia della Juventus risaliva al 1° ottobre 2023 contro l'Atalanta, partita giocata a Bergamo e terminata 0-0, in cui il centrocampista ha giocato per 68 minuti. Con l'ingresso in campo a Bologna, salgono a 7 le presenze stagionali in bianconero.- Nel momento delicato della carriera della vita di Fagioli, la Juventus gli ha dimostrato tutta la propria fiducia rinnovando il suo contratto - lo scorso 14 novembre - e portando la nuova scadenza al 2028.