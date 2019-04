Secondo quanto riportato da O Jogo, la Juventus avrebbe fatto una prima offerta per Joao Felix al Benfica. L'offerta ammonterebbe a 75 milioni di euro e sarebbe stata rifiutata dalla società portoghese che ha fissato il prezzo a 120 milioni di euro della clausola che, tra l'altro potrebbe aumentare a 200 milioni. Classe '99, della scuderia di Jorge Mendes, il talento del Benfica si è messo in mostra in Europa League, con una tripletta nei quarti di finale d'andata contro l'Eintracht Francoforte. Sul giocatore c'è anche il Real Madrid.