Juventus, riflessioni in corso su Giuntoli: cosa può succedere

Una rivoluzione profonda che prescinderà dall'aver strappato all'ultima giornata di campionato e negli ultimi 15' del match col Venezia la qualificazione alla prossima Champions League. Anzi,e indispensabile per programmare il futuro.delle ultime ore sul possibile ingresso nell'assetto societario di, già dirigente del Tottenham e poi presidente del Tolosa, sono segnali sulleL'Head of Football ha ricevuto una grande responsabilità la scorsa estate, potendo ripartire da un allenatore che aveva scelto personalmente come Thiago Motta ed impostando una campagna acquisti molto dispendiosa e rischiosa, rinunciando a pedine importanti nello spogliatoio come Danilo, Alex Sandro e Rabiot e sacrificando giovani talenti come Huijsen e Soulé che altrove hanno brillato.– con clamorosi passaggi a vuoto come l'eliminazione ai playoff di Champions League per mano del PSV Eindhoven, quella per mano dell'Empoli nei quarti di finale di Coppa Italia e diversi risultati insoddisfacenti contro le piccole in campionato –dell'operato di Giuntoli.L'ex dirigente del Napoli, a conferma dell'enorme fiducia riposta da Elkann nelle sue capacità. Eppure nel calcio le cose possono cambiare in fretta e nelle prime due stagioni in bianconero – la prima contraddistinta dal rapporto tutt'altro che idilliaco con l'ex tecnico Massimiliano Allegri, la seconda con diversi punti oscuri, su tutti il fallimento della scommessa Thiago Motta – i risultati non sono stati del tutto aderenti alle aspettative.che qualcosa possa cambiare e che tutto sia oggetto di discussione. In attesa di novità sul fronte Antonio Conte, le prossime settimane potrebbero portare ad ulteriori scossoni in casa Juventus.