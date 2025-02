Juventus, riflessioni su Thiago Motta. Per la dirigenza ha avuto grossi limiti in questa stagione

AFP or licensor

E adesso, al via alle riflessioni. Non che prima non se ne facessero all'interno della Continassa, ma l'eliminazione dalla Coppa Italia è una mazzata oggettivamente differente, è un fendente che colora di nero l'umore della Juventus, e rende nettamente più grigio il futuro. C'è foschia, sul domani della Juve, ed è evidente. Perché a non essere convinti della situazione sono soprattutto i dirigenti bianconeri, che in quest'annata avevano messo in preventivo le difficoltà dovute alla rivoluzione, ma non se ne aspettavano così tante. Di gestione. E chiaramente di risultati.Nel bilancio della dirigenza, pesa soprattutto questa settimana gettata alle ortiche: in 7 giorni la Juve ha smarrito ancora la propria identità, prima nel tumulto di Eindhoven, poi nella partita più surreale della stagione. Contro le riserve dell'Empoli e con la formazione titolare, i bianconeri non sono riusciti a superare un avversario esageratamente alla portata. E' stato un calo fisico? Sì, certo. Però pure mentale. Non è un caso che Thiago abbia per la prima volta - e aspramente - criticato l'atteggiamento dei suoi.

Nell'idea della dirigenza bianconera,E a lui si imputano principalmente due elementi. Numero uno: non è stato in grado di reggere il peso di una squadra dal triplice impegno settimanale. Numero due: la lettura delle partite, che va dalle scelte di formazione iniziale e passa naturalmente per i cambi. La sensazione generale è che, insieme alla squadra, sia pure il tecnico a dover crescere. In atteggiamento, situazioni e letture. Soprattutto, nelle relazioni interne: fino alla fine Motta sta provando a ritrovare quell'alchimia che a Bologna gli sembrava qualcosa di mistico, che in uno spogliatoio come quello bianconero non ha invece trovato.

Pertanto, le valutazioni sono in corso e - nonostante le smentite di rito - è plausibile che nella pancia dello Stadium ci sia stato già un primo confronto tra Thiago e la dirigenza, anche solo per un check, anche solo per avere una spalla con cui fare riflessioni più profonde.C'è evidente imbarazzo per come siano andate le cose, ma il toto-nome, ecco, non è una margherita sfogliata nelle segrete stanze di Cristiano Giuntoli.

Di sicuro, fa riflettere il fatto che quella di Thiago sia nuovamente l'unica voce levata al cielo dello Stadium, mentre tutto intorno regnava ancora il silenzio. Non ha parlato post partita Cristiano Giuntoli, e nella settimana in cui si richiedeva una parola da parte della dirigenza; non ha parlato Maurizio Scanavino, riflesso della proprietà. Non ha parlato nemmeno Gianluca Ferrero, il presidente di questo club. Thiago è stato evidentemente lasciato da solo, a prendersi le luci abbaglianti della disfatta, in un momento anche per lui di dolore. Come di confusione. Nessuna protezione, nessuno scudo. Sembra tutto così emblematico.