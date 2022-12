Titolare e protagonista. Dean Huijsen è stata una delle note piacevoli dell'amichevole giocata ieri allo Stadium tra Juventus e Rijeka. Schierato come terzo di sinistra nella difesa a tre, insieme a Gatti e al giovane Riccio, il centrale olandese classe 2005 ha dato risposte positive, in termini di attenzione, di pulizia e lettura della giocata, e di personalità, come confermato dallo stesso Allegri: "È stato molto bravo, in partita si trasforma. Ha giocato una partita tranquilla, ha fatto buone chiusure. Ha una buona tranquillità anche con la palla sui piedi". Buona la prima insomma per l'ex Malaga, arrivato in bianconero nell’estate del 2021 e pilastro prima della selezione U17 poi della Primavera. Allegri ha preso appunti e non è da escludere che possa riproporlo nel test contro lo Standard Liegi, in programma il prossimo 30 dicembre.



FUTURO - Poi con ogni probabilità tornerà in Primavera, dove sarà costantemente monitorato. I paragoni con l'idolo Matthijs De Ligt si sprecano, rispetto però al connazionale passato in estate al Bayern Monaco Huijsen alla fisicità e capacità di anticipo aggiunge anche un piede più che raffinato, visto che calcia anche i rigori e con la squadra di Paolo Montero ha già realizzato sei gol. A proposito di Bayern, è una delle squadre interessate al suo profilo, insieme a Barcellona e Arsenal. Per ora non c'è motivo per preoccuparsi, ma il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 deve essere per la Juve una delle priorità dei prossimi mesi.