Juventus, rischio 2 giornate per Yildiz: dipenderà dal referto. Ci sarà una multa? La posizione di Tudor e del club

AFP via Getty Images

Voce del verbo "ripartire". Quello che è accaduto allo Stadium ha avuto un sapore amaro, per. Perché non c'è nulla di meccanico in ciò che accade nella testa di un ragazzo di vent'anni, soprattutto quando è chiamato a essere più grande di quanto sia. Guardando avanti, però,. La speranza è che l'assenza si limiti a una partita, probabilmente sarà per un paio, anche se si tratta delle più delicate: dipenderà dal referto.Per capirci: non basterà il copione ordinato visto a Parma, e forse l'unico altro capace di creare scompiglio porta il 7 sulle spalle, con un futuro tutto da scrivere.

PERCHE' YILDIZ RISCHIA DUE GIORNATE

E poi, anche fuori. Lo ha confermato Nico Gonzalez: "Gli ho parlato, so cosa si prova. È capitato anche a me". Kenan stava male. Era inevitabile: al di là dei sorrisi per la vittoria, la delusione personale era troppo forte.. Una sofferenza autentica, che ha colpito anche Igor Tudor, capace di definirlo senza esitazioni: "È uno puro".

In tutto questo,Non ci sarà un'ulteriore sanzione economica, perché il ragazzo ha già pagato sul piano emotivo e umano. Ma, però,Stanotte Yildiz avrà dormito poco. Ma da oggi deve già pensare a ripartire. Il cammino è ancora lungo e lui, errori compresi, resta una delle luci più vere nel futuro bianconero.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui