Nuovi intrecci di mercato tra Juventus e Barcellona. A duello per il difensore olandese dell'Ajax, de Ligt. La sfida riguarda anche delle possibili contropartite tecniche: il club catalano propone il francese Todibo, i bianconeri dicono no per Kean ma sono pronti a mettere sul piatto il terzino sinistro brasiliano Rogerio (ora in prestito al Sassuolo e valutato sui 20-25 milioni di euro) e 50 milioni cash più bonus. L'Ajax cerca un giocatore nel suo ruolo, visto che l'argentino Tagliafico sembra destinato all'Atletico Madrid di Simeone per prendere il posto di Lucas Hernandez, ceduto al Bayern Monaco.



Sempre Tuttosport, se alla fine dovesse essere il Barça a spuntarla su de Ligt, la Juve potrebbe girare Rogerio al Benfica per Ruben Dias. Questa sera a Lisbona è atteso un uomo di fiducia del ds Paratici per visionarlo in coppa contro lo Sporting. I portoghesi stanno cercando un erede di Grimaldo, seguito pure dai bianconeri, disposti a inserire nella trattativa anche Pjaca (in prestito alla Fiorentina).



Intanto dal Sudamerica rimbalza una clamorosa voce di mercato, che però non trova conferme almeno per il momento: Barcellona e Juventus starebbero pensando a uno scambio in attacco tra l'argentino Dybala e il brasiliano Coutinho (ex Inter).