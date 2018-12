Juventus-Roma 1-0

Marcatore: p.t. 35' Mandzukic (J)

Assist: p.t. 35' De Sciglio (J)

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (25' s.t. Emre Can), Matuidi; Dybala (34' s.t. Douglas Costa), Mandzukic, Ronaldo. A disp. Perin, Pinsoglio, Benatia, Khedira, Kean, Rugani, Bernardeschi, Spinazzola. All. Allegri.

Roma (3-5-2): Olsen; Fazio, Manolas, Kolarov; Santon, Cristante, Nzonzi (34' s.t. Dzeko), Zaniolo, Florenzi (1' s.t. Kluivert); Under (25' s.t. Perotti); Schick. A disp. Fuzato, Mirante, Karsdorp, Pellegrini, Juan Jesus, Marcano, Pastore. All. Di Francesco.

Arbitro: Massa di Imperia

Ammoniti: p.t. 40' Nzonzi (R); s.t. 35' Schick (R), 45' Zaniolo (R).