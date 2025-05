Juventus, Roma e Lazio quando e come può accadere l'opzione sorteggio

AFP or licensors

Napoli, Inter e Atalanta sono già certe dellae con una sola giornata da disputare alla fine del campionato resta ancora un posto a disposizione per i nostri club. A contenderselo oggi sonocon i bianconeri a quota 67 punti, i giallorossi a quota 66 e i biancocelesti a chiudere il terzetto a quota 65. In caso di arrivo a pari punti al termine dell'ultima giornata non è previsto alcuno spareggio, ma sarà laa decretare il posizionamento finale delle tre società secondo

i punti conquistati negli scontri diretti (o della classifica avulsa in caso di più squadre)

differenza reti negli scontri diretti (o all'interno della classifica avulsa)

differenza reti generale

goal totali segnati

sorteggio

In caso di arrivo a pari punti il regolamento dice che si dovranno considerare per compilare la classifica finale 5 criteri in ordine di importanza:Considerando i risultati ottenuti fra di loro da Juventus, Roma e Laziodisponibile e premierebbe una fra Roma e Juventus che sono le due squadre che hanno gli scontri diretti perfettamente in parità (0-0 e 1-1).

Per poter arrivare al sorteggio tutte le voci precedenti dovrebbero risultare in parità e, di conseguenza potrebbe accadere nel caso in cui la Juventus dovesse essere sconfitta con il risultato esatto di 3-0 contro il Venezia e con la Roma fermata sull'1-1 dal Torino. In questo caso anche le voci della differenza reti generale e dei goal segnati sarebbero perfettamente in parità attivando l'opzione sorteggio.