L'asse di mercato tra Juventus e Roma può presto scaldarsi. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, è in programma per domani un summit tra i due club per definire le cessioni in giallorosso di Daniele Rugani e Gonzalo Higuain. L'idea bianconera è quella di spedire il difensore e l'attaccante nella Capitale in prestito oneroso, da 5 e 9 milioni di euro rispettivamente, con obbligo di riscatto al termine della stagione al raggiungimento di determinati obiettivi.