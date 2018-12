Alle 20.30, in campo, scendono Juventus e Roma, nel posticipo della 17esima giornata di Serie A. All'Allianz Stadium, a dirigere la gara, Davide Massa di Imperia, al debutto stagionale con i bianconeri. Ad assistere il fischietto ligure Tegoni e Vuoto. Quarto uomo Maresca, al Var Giacomelli assistito da Lo Cicero. Calciomercato.com vi racconta gli episodi da moviola più importanti.



80' GIALLO SCHICK - Ammonito l'attaccante della Roma Schick per trattenuta su Chiellini.



69' ANNULLATO GOL ALLA JUVE - Campanile in area di rigore, saltano Chiellini e Olsen, la palla finisce in rete, ma il direttore di gara vede una carica sul portiere della Roma. Non è chiaro se ci sia contatto o meno.



40' AMMONITO NZONZI - Giallo per il centrocampista della Roma, che entra in maniera ruvida su Mandzukic.