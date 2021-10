è il secondo posticipo che chiudefischio d'iniziarbitra Danieledi Schio, su Calciomercato.com gli episodi da moviola della partita:Arbitro: OrsatoAssistenti: Bindoni-BresmesQuarto Ufficiale: ColomboVar: NascaAvar: Costanzo-Polemiche in area bianconera per un contatto Chiellini-Pellegrini, ma sembra il numero 7 ad aver colpito il difensore bianconero. Conferma arrivata anche dal VAR.​- Mkhitaryan abbattuto da Szczesny in area di rigore, il pallone arriva ad Abraham che insacca in un secondo tempo, dopo il fischio di Orsato. Ammonito il portiere polacco, giusto fischiare il penalty perché l'armeno la tocca di mano cadendo e togliendo il pallone dalla disponibilità di Locatelli. Check del VAR per la possibile posizione di fuorigioco di Mkhitaryan, ma la palla gli arriva da Danilo, che effettuando la giocata lo rimette in gioco. Orsato è stato precipitoso: se avesse lasciato proseguire l’azione, sarebbe arrivato il gol, ma ha fischiato prima del tocco di Abraham, motivo per cui non si poteva tornare indietro. Tuttavia con il tocco di mano di Mkhitaryan, anche il gol sarebbe stato annullato e sarebbe stato assegnato comunque il rigore. Durante l'intervallo per altro Orsato ha detto ai calciatori della Roma e a Veretout: “Il vantaggio sul rigore non si dà mai. Adesso dai la colpa a me perché hai sbagliato il rigore?”​- Fallo tattico di Locatelli su Zaniolo in ripartenza, il centrocampista della Juve meritava il cartellino giallo.