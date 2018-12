La Juve domina e spreca, stringe i denti e vince ancora. Con un Mandzukic semplicemente strepitoso, con un De Sciglio che stupisce per solidità, con i big che possono permettersi anche una serata a mezzo servizio. La Roma non crolla solo per merito di Olsen, i giallorossi sono irriconoscibili. Queste le pagelle di Calciomercato.com: fa quello che serve, sempre attento in ogni circostanza.: un anno per recuperare sé stesso, un mese per raggiungere dei livelli degni di questa Juve. Tosto e continuo, pure decisivo con quel cross per Manduzkic.gioca ancora, molle quando Schick si gira e calcia lasciandolo sul posto, poi non sbaglia più.: un paio di appoggi sbagliati che per sua fortuna non sortiscono effetto, per il resto il solito gigantesi divora un gol colossale al 7', dieci minuti dopo si mette in proprio e sfiora una rete pazzesca, passano pochi secondi e ha sul sinistro un'altra occasione importante. L'avvio è quasi tutto suo insomma: perde un paio di palloni sanguinosi, ma rimedia anche da sé. Cresce alla distanza, gioca con una sicurezza da campione e recupera la palla che si trasforma nel gol dell'1-0attende anche lui la sosta, non riesce a salire in cattedra ma non molla mai (25' s.t.: entra per dare solidità e centimetri in un finale da blindare): è ovunque, a volte corre anche più veloce del pallone: sventaglia palloni da un lato all'altro del campo con precisione ma non entra nel vivo del gioco. È però importantissimo con i suoi break palla al piede (34' s.t.mette il turbo ed è imprendibile, sciupa in contropiede palloni fondamentali per rifiatare).: fa un paio di sponde da fuoriclasse della specialità, trova il gol su cross di De Sciglio. E quando segna, la Juve vince sempre. Fondamentale. Poi te lo ritrovi a difendere in are di rigore. Fenomenale.tenta la rovesciata dal nulla, solo applausi per lui. Le occasioni arrivano già nel primo tempo, il gol nemmeno nella ripresa, per lui Olsen si trasforma in un muro insormontabile. A conti fatti spreca troppo in area di rigore. La Var annulla la giocata migliore.All.: non rischia nulla,schiera quella che in questo momento è la formazione titolare, il turnover può attendere. La Juve domina contro la Roma, spreca troppo ma segna quanto basta. In campionato sono 49 punti sui 51 disponibili, una marcia impressionante. Un solo dubbio: la Juve cala nettamente nel finale, perché non sfruttare i cambi?: strepitoso su Alex Sandro in avvio, poi si ripete ogni volta che serve rendendo stregata la notte di Cristiano Ronaldo. Sul gol di Mandzukic però non può nulla: i giocatori della Juve arrivano da tutte le parti, lui è forse il meno peggio là dietro: lento, spesso nella terra di nessunogioca da terzo centrale, forse sarebbe servito di più sulla fascia: travolto da Alex Sandro sempre, sovrastato da Mandzukic in occasione del golfuori fase per un tempo, meglio nella mediana a due.: prova a tenere botta a centrocampo, ma rimane l'unico a fare legna. Rischiando più volte il secondo giallo (34' s.t.).: ha giocate, letture, talento, ritmo. Ma è ancora leggero, di gambe più che di testa, è lui a perdere palla in occasione del gol del vantaggio bianconerocol freno a mano tirato, finisce per attaccare poco e difendere male (1' s.t.non cambia marcia alla Roma)più centrale del solito, non riesce ad accendersi (25' s.t.poteva essere utile anche prima): due occasioni se le crea da sé e le sciupa, impalpabileAll.se la Roma non crolla è solo per merito di un super Olsen. La squadra non lo segue o forse non lo segue più@NicolaBalice