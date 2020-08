Una sfida che chiude il campionato 2019-20, due squadre che pensano all'Europa. La Juventus al ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, la Roma al match di Europa League contro il Siviglia. Turnover per entrambi gli allenatori, che hanno deciso di non rischiare i big, almeno dall'inizio. Sarri lascia fuori Ronaldo, out anche lo squalificato Pjanic e gli infortunati Chiellini, Dybala, Douglas Costa, De Sciglio e Khedira. Fonseca senza Mancini, fermato dal Giudice Sportivo, in porta largo a Fuzato. La Roma allo Stadium perde da 8 partite di Serie A, 10 includendo anche le sfide di Coppa Italia. La Juventus nella sua storia non è mai riuscita a vincere in casa per 9 volte consecutive contro i giallorossi.