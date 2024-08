Getty Images

Juventus-Roma sold out: nessun biglietto disponibile

11 minuti fa



Sold out per la sfida tra Juventus e Roma, in programma domenica 1 settembre alle 20.30: "Nella grande sfida di domenica 1 settembre all’Allianz Stadium, la Juventus avrà ancora una volta il massimo del sostegno e del calore possibile. Sono infatti esauriti i biglietti per Juve-Roma, ma se non avete acquistato il vostro tagliando continuate a monitorare la nostra sezione biglietteria per verificare eventuali nuove disponibilità di posti, messi a disposizione dagli abbonati che non potranno essere presenti alla partita. E non dimenticate i prossimi appuntamenti: qui potete acquistare i biglietti per Juve-Napoli, e sono a disposizione i “3 games pack” per Napoli, Cagliari e Lazio nonché il Pack UCL per le 4 sfide casalinghe di Champions League, in attesa proprio del sorteggio di oggi, 29 agosto".