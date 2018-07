Ore caldissime per il passaggio dialla. Secondo quanto riferisce Sky Sport, nella giornata di domani l'agente del fuoriclasse portoghese,, incontrerà il presidente del. Un summit che sarà decisivo per il passaggio di CR7 al club bianconero: la Juventus attende, infatti, l'ok del procuratore del portoghese per presentare l'offerta ufficiale da 120 milioni di euro alle Merengues.Niente Junta Directiva. Il presidente dei Blancos,, ha deciso di posticipare la giunta direttiva del club, inizialmente programmata per domani, per incontrare l'entourage di. Lasi aspetta una forte accelerata già nella giornata di domani, con il calciatore che potrebbe arrivare a Torino entro la fine della settimana.