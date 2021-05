La vittoria in Coppa Italia celebrata sui social network non cambia l'orientamento dei bookmaker. Cristiano Ronaldo e la Juventus sono vicinissimi all'addio secondo i betting analyst, che stamattina hanno portato ai minimi la quota per la partenza del portoghese. Sul tabellone la separazione a fine stagione è ora data a 1,85, l'offerta più bassa mai raggiunta: all'apertura delle scommesse, a fine febbraio, il divorzio era a 3,50, quota a poco a poco scesa fino a quella attuale di pari passo con i risultati poco convincenti della Juve. Un ulteriore strappo arriva dalle scommesse sulla prossima squadra del portoghese, fino a ora con il Real Madrid grande protagonista. Complici le vicissitudini di mercato di Kylian Mbappé, in primo piano c'è adesso il Paris Saint Germain, a 3,00. Un netto balzo in avanti per i parigini, inizialmente dati a 7,50. Per i Blancos, invece, è arrivato il ritocco da 3,00 a 4,00, alle spalle del Psg, mentre il Manchester United resiste a 6,00.