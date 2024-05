Juventus-Rugani, accordo per il rinnovo: i dettagli

Lasi prepara a inaugurare un nuovo ciclo. L'esonero diha sancito la fine di un percorso, la squadra è stata affidata ama si attende l'arrivo diper la prossima stagione.Panchina ma non solo, perchéè già al lavoro sul fronte giocatori per disegnare la rosa con cui i bianconeri si presenteranno ai blocchi di partenza nel 2024/25. Una rosa della quale farà ancora parte- Le sensazioni degli ultimi giorni sono state confermate, la dirigenza della Juve - riferisce Alfredo Pedullà - ha incontrato oggi l'agente del difensore classe 1994, il cui contratto scade al termine della stagione.

Il vertice è stato proficuo, perché le parti hannoper il prolungamento, un'intesa che soddisfa tutti.- Rugani, come appreso da Calciomercato.com, firmerà un nuovo contratto biennale con la Juventus,Per quanto riguarda l'ingaggio, sarà inferiore agli oltre 3 milioni di euro a stagione attuali (bonus compresi): la cifra base sarà intorno aipiù bonus.- Nella stagione 2023/24 con la Juventus, Rugani ha collezionato 17 presenze complessive (16 in Serie A, 1 in Coppa Italia) con 3 gol messi a segno (2 in campionato, 1 in coppa).