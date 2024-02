Juventus, Rugani: 'Il gol una liberazione, stavamo vivendo un momento difficile'

Il difensore della Juve Daniele Rugani ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Frosinone, battuto con un suo gol allo scadere:



"Una liberazione, troppo importante, ci toglie da un momento difficile stiamo facendo fatica ad emergere, è la prima volta quest'anno. Un gruppo che sta crescendo ma nuovo a queste situazioni, l'abbiamo risolta così ma adesso dobbiamo risalire e non fermarci".



CALCI PIAZZATI - "Me la cavo, forse il passato da centrocampista. Sono contento, non potevo chiedere di meglio, felice di aver aiutato la squadra, prendiamo il positivo e ripartiamo".



LA RETE - "Considerando che ero senza un flessore in quel momento, ho capito che andava lì, mi sono allungato e ci sono arrivato".